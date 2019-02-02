سولاري: الريال جاهز لمواجهة برشلونة 3 مرات في شهر واحد

اعتبر الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد بأن فريقه في جاهزية تامة لخوض الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة ثلاث مرات في أقل من شهر والدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام الهولندي، مشيرا إلى أن فريقه مطمئن تماما قبل خوضه هذه الاستحقاقات المتتالية.



وقال سولاري في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الأفيس في الدوري المحلي: سنخوض هذه المباريات في جاهزية تامة. سنصل بكامل حيويتنا، ومختلف أفراد الفريق متاحون باستثناء فاليخو مدافع لكنه قاب قوسين أو أدنى من العودة. الجو العام هو أننا مطمئنون تماما. نحن معتادون على خوض هذا النوع من المباريات.



وكان سولاري استلم تدريب الفريق خلفاً لجولين لوبيتيغي الذي حل بديلا للفرنسي زين الدين زيدان نهاية الموسم الماضي، لكنه لم يبق طويلا في منصبه إثر سلسلة من النتائج السلبية. ونجح سولاري في قيادة الفريق إلى إحراز كأس العالم للأندية آواخر العام الماضي بفوزه على العين الإماراتي في المباراة النهائية.



وأوقعت قرعة كأس إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في نصف النهائي على أن يلتقيا ذهابا في برشلونة في 6 الحالي وإيابا في 27 منه على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يلتقيا أيضا في الدوري في 2 مارس المقبل. كما أن الفريق العاصمي سيقابل أياكس أمستردام ذهابا يوم 13 من الشهر الحالي.



وكان برشلونة سحق ريال مدريد 5-1 على ملعب كامب نو ما دفع بإدارة النادي إلى إقالة لوبيتيغي، وقد اعترف مدرب الفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي بأن الكفة ستكون متقاربة أكثر هذه المرة بقوله: في تلك الحقبة، كان ريال مدريد يمر في فترة صعبة ذهنيا، لكنه الآن فريق مختلف مع ثقة أكبر بالنفس.