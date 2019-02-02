غوارديولا يتجاهل تغريدة ووكر.. وكلوب مستاء

تجاهل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ما تردد بشأن منح تغريدة ساخرة للاعبه كايل ووكر دوافع إضافية إلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال صراع الفوز باللقب.



وكان الفوز سيزيد فارق الصدارة لليفربول إلى سبع نقاط عن سيتي حامل اللقب، الذي تلقى خسارة مفاجئة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد المتعثر يوم الثلاثاء ، ليصبح الفارق بعد هذا التعادل خمس نقاط فقط.



وقال ووكر في تعليقه على صورة لهاري ماغواير صاحب هدف ليستر والدولي الإنجليزي وهو يتحدث مع أحد المشجعين في المدرجات خلال كأس العالم الأخيرة: اعتقدوا أنهم سيزيدون الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط (في إشارة إلى ليفربول).

وبدا يورغن كلوب مدرب ليفربول منزعجا عندما سأله أحد الصحفيين عن هذه التغريدة قائلا: لم يسبق لي الاحتفال أبدا عندما يفقد أي فريق نقاطا أو يخسر مباراة. بالنسبة لي هذا غير مسموح.



في المقابل تجاهل غوارديولا الأمر قائلا : لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وتغريدات اللاعبين وما ينشرونه على حساباتهم في هذه المواقع. لا يمكن السيطرة عليها. الدافع هو الفوز بالمباريات ولا يتعلق الأمر بتغريدة أو أخرى.



وسيبدأ سيتي أسبوعيا حاسما في سعيه للاحتفاظ باللقب عندما يستضيف أرسنال الأحد وبعدها سيلتقي مع إيفرتون خارج أرضه يوم الأربعاء المقبل قبل استضافة تشيلسي مطلع الأسبوع المقبل.



والهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد الرابعة لسيتي في الدوري هذا الموسم لكن غوارديولا لا يشعر بتراجع دوافع فريقه الذي يصارع على أربع جبهات بينها دوري أبطال أوروبا.



وأضاف المدرب الإسباني : لا نشعر بسعادة من الأداء خلال المباراة الأخيرة. لو لم نملك الدافع ما أصبحنا هنا، فعندما يقول الناس إننا أفضل فريق ولا نقهر اجابتي دائما تكون واحدة وهي أننا يجب أن نتطور في كل مباراة. وفي بعض الاحيان هناك تقلبات في الأداء صعودا وهبوطا.