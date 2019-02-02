فترة الانتقالات تصيب بوكيتينو بالإحباط

أعرب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن خيبة أمله لعدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه أكد أن فريقه سيواصل القتال لإنهاء المسابقة في أعلى مركز ممكن.



وبات توتنهام أول فريق في حقبة الدوري الممتاز لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترتين متتاليتين للانتقالات، رغم ذلك فإنه لا يزال يتأخر عن ليفربول ومانشستر سيتي فقط في الترتيب قبل استضافة نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق يوم السبت.



وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي: بالطبع أردت تدعيم صفوف الفريق لكن في حال عدم التعاقد مع أي لاعب جديد فنحن بحاجة للالتزام بمشروع النادي.



وواصل: بالطبع أشعر بخيبة أمل لأننا في مركز جيد للغاية وربما بمساعدة بعض اللاعبين الجديد كان يمكنا التخلص من أي عذر يتعلق بأننا لسنا منافسا حقيقيا على اللقب، رغم ذلك نحن مازلنا قريبين وسنواصل القتال لإنهاء المسابقة في أعلى مركز ممكن.



وأشارت تقارير صحافية إلى أن توتنهام تفاوض مع ميشي باتشواي لاعب تشيلسي في آخر أيام فترة الانتقالات يوم الخميس الماضي لكن المهاجم البالغ عمره 25 عاما انضم إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة.