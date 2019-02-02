مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بنتيجة تاريخية

لقن فريق مازيمبي الكونغولي ضيفه الإفريقي التونسي درسا وتغلب عليه بنتيجة كبيرة 8 - صفر يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل أهداف مازيمبي كيفين مونديكو (هدفين) في الدقيقتين 12 و39 وجاكسون موليكا (هدفين) في الدقيقتين 37 و62 وتريسور مبوتو مابي (هدفين) في الدقيقتين 76 و83 وميشي ميكا في الدقيقة 23 وايليا ميشكاك في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز حصد مازيمبي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، فيما ظل فريق الإفريقي التونسي بلا نقاط في قاع الترتيب.



يذكر أن هذه المجموعة كانت تضم النادي الإسماعيلي ولكن تم استبعاده من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) وإلغاء كافة نتائجه بسبب أعمال الشغب التي رافقت مباراته مع الأفريقي التونسي في الجولة الماضية.