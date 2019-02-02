مدرب إيفرتون يثق بتجاوز غاي خيبة الأمل

يثق ماركو سيلفا مدرب إيفرتون في أن لاعب الوسط إدريسا غاي سيتخلص من خيبة أمله عقب رفض انتقاله إلى باريس سان جيرمان وسيعود لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ورفض إيفرتون عدة عروض من متصدر الدوري الفرنسي لضم الدولي السنغالي البالغ عمره 29 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي بينها عرضان في اليوم الأخير لسوق الانتقالات يوم الخميس الماضي. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن غاي طالب مسؤولي إيفرتون بالسماح له بالرحيل.



وقال سيلفا في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز بالدوري: بالطبع كانت فرصة جيدة لكنها أيضا فرصة رائعة له للبقاء معنا، وعندما يطلب فريق مثل سان جيرمان ضم لاعب من الطبيعي أن يفكر في مستقبله. لكنه الآن توقف عن ذلك. فترة الانتقالات انتهت.



وقال سيلفا إنه تحدث مع غاي، الذي سيغيب عن مباراة ولفرهامبتون بسبب إصابة طفيفة في فخذه، وأكد أنه يثق في أن اللاعب لن يُحدث تأثيرا سلبيا في غرفة خلع الملابس بعد رفض رحيله.



وأضاف مدرب إيفرتون: عندما تأتي مثل هذه الفرص للاعبين ولبعض الأسباب لا تسير الأمور كما يريدونها في هذا التوقيت تتركز مهمتي على إعادتهم لأدائهم القوي مرة أخرى وتطويرهم وجعلهم أفضل.



وواصل: عندما يتعافى غاي من إصابته الحالية سيعود مثلما كان في الملعب. لا يوجد لدينا أدنى شك في ذلك. نحن نتحدث عن لاعب محترف صاحب شخصية قوية.



ويحتل إيفرتون المركز الثامن في ترتيب الدوري الممتاز متأخرا بفارق نقطتين ومركز واحد عن ضيفه ولفرهامبتون.