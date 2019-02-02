نابولي يتجاوز سامبدوريا بثلاثية ويواصل مطاردة يوفنتوس

تغلب فريق نابولي على ضيفه سامبدوريا 3 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وفي مباراة أخرى قلب فريق إمبولي تأخره بهدفين أمام ضيفه كييفو إلى التعادل 2 - 2.

وعلى ملعب سان باولو ، حسم نابولي الفوز منذ الشوط الأول بهدفين حملا توقيع البولندي أركاديوش ميليك ولورنزو إنسيني في الدقيقتين 25 و26. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل سيموني فيردي الهدف الثالث لنابولي من ضربة جزاء. الفوز رفع رصيد نابولي إلى 51 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، تقدم كييفو بهدفين عن طريق ايمانويلي جياكيريني وماريوز ستيبنسكي في الدقيقتين 31 و46.

ولكن إمبولي لم يستسلم ورد بهدفين حملا توقيع فرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 47 و52. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إمبولي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر وظل كييفو في المركز العشرين الأخير برصيد تسع نقاط.