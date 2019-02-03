أتليتكو يرفض هدية برشلونة ويخسر أمام بيتيس

أهدر أتلتيكو مدريد فرصة تشديد الخناق على منافسه برشلونة وتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط في الصراع المحتدم بينهما على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب خسارته بهدف أمام مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للبطولة.



وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم والأولى منذ أكثر من خمسة أشهر، عند 44 نقطة ليظل في المركز الثاني بترتيب البطولة، بفارق ست نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، الذي سقط في فخ التعادل 2 - 2 أمام ضيفه فالنسيا يوم الأحد في المرحلة ذاتها.



في المقابل، ارتفع رصيد بيتيس، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة، إلى 32 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وتقمص سيرخيو كاناليس دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف بيتيس الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، تم احتسابها بعدما لمست الكرة يد فيليبي لويز لاعب أتلتيكو داخل منطقة جزاء فريقه.



ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه الفريق الأندلسي على أتلتيكو منذ 18 ديسمبر 2011، عندما تغلب 2 - صفر على فريق العاصمة الإسبانية في بطولة الدوري.