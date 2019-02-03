أودينيزي يتعادل مع فيورنتينا ويبتعد عن مراكز الهبوط

تعادل فريق فيورنتينا مع مضيفه أودينيزي 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل جنوى مع ساسولو بذات النتيجة.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله جينس ستريجير لارسين في الدقيقة 56 ،وتعادل إديميلسون فيرنانديز لفيورنتينا في الدقيقة 65. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع ،كما رفع أودينيزي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فشل ساسولو في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف وتعادل مع جنوى 1 - 1. وتقدم ساسولو بهدف سجله فيليب ديرويتشيتش في الدقيقة 28، وتعادل جنوى عن طريق أنتونيو سانابريا في الدقيقة 41. ورفع ساسولو رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر،كما رفع جنوه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.