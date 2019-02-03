إشبيلية يخسر من سلتا فيغو ويستقر في المركز الرابع

فاز سلتا فيغو على ضيفه إشبيلية 1 - صفر، في ختام مباريات يوم السبت ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القد

ويدين سلتا فيغو بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوكاي يوكوشلو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73. ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد إشبيلية عند 36 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ليفانتي بضيفه خيتافي. وفشل فريقا ليفانتي وخيتافي في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع خيتافي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس كما رفع ليفانتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى فاز ريال سوسيداد على ضيفه أتلتيك بلباو 2 - 1. وسجل هدفي ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 16 وويليان جوسي دا سيلفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف أتلتيك بلباو الوحيد راؤول غارسيا في الدقيقة 82 من متابعة لركلة جزاء. ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.