هامشيك هداف نابولي يقترب من الرحيل

قال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي إن ماريك هامشيك، الهداف التاريخي للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم والأكثر مشاركة مع الفريق، في مفاوضات للانتقال المحتمل إلى أحد أندية الصين.

وخاض لاعب وسط سلوفاكيا، الذي سجل 121 هدفا بجميع المسابقات مع نابولي في 12 موسما، مباراته رقم 520 مع الفريق خلال الفوز 3-صفر على سامبدوريا يوم السبت.

وأبلغ أنشيلوتي الصحافيين بعد اللقاء: توجد محادثات متقدمة وندرس الأمر مع اللاعب، يكن النادي الكثير من الاحترام لهذا اللاعب. صنع تاريخا هنا واذا أراد خوض تجربة جديدة سنحرص على إتمام الأمر.

وانضم هامشيك (31 عاما) إلى نابولي من سلوفان براتيسلافا في 2007. وتحول إلى أكبر هداف في تاريخ النادي في ديسمبر 2017 حين تخطى رقم دييغو مارادونا القياسي (115 هدفا) كما تخطى جوزيبي بروسكولوتي بإجمالي 511 مباراة مع الفريق في نوفمبر الماضي.

وانتقل هامشيك إلى مركز جديد أمام المدافعين عندما حل أنشيلوتي مكان ماوريتسيو ساري في الصيف وجلس على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات هذا الموسم في ظل تغييرات بالتشكيلة. وقال أنشيلوتي: لا يوجد بديل لهامشيك في التشكيلة لكن نملك لاعبين يمكنهم القيام بالدور بأشكال مختلفة.