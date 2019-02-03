هودسون: باتشواي أذهلنا جميعاً في الهدف الثاني

أثار ميشي باتشواي إعجاب مدربه روي هودسون بعدما صنع الهدف الثاني في فوز كريستال بالاس 2 - صفر على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وانضم باتشواي إلى بالاس على سبيل الإعارة من تشيلسي قبل دقائق من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية يوم الخميس ورد المهاجم البلجيكي البالغ عمره 25 عاما الجميل لمدربه بعد إشراكه كبديل.

وبعد دقائق من نزوله أظهر باتشواي إمكاناته قبل أن يسدد كرة قوية أعادها الحارس سيرجيو ريكو في طريق جيفري شلوب الذي وضعها في المرمى ليضمن حصول بالاس على ثلاث نقاط.

وقال هودسون "لم تمر سوى 24 ساعة على وجوده معنا... لذا فتأثيره كان مذهلا. يملك سجلا بالتسجيل تقريبا في أول ظهور له مع الفرق السابقة التي لعب لها وكنت أفكر في ذلك وكاد أن يحافظ على هذا السجل. صنع الهدف إذ لم يستطع الحارس التصدي للكرة وجيفري قام بعمل جيد في متابعة الكرة ووضعها في الشباك لكن ما فعله خلال تلك الفترة القصيرة أبرز قوته".

وساند مدرب إنجلترا السابق لاعبه باتشواي لمساعدة بالاس في تفادي الهبوط بعدما قفز فريقه فوق نيوكاسل يونايتد إلى المركز 14 متقدما بأربع نقاط على منطقة الهبوط.

وتابع هودسون "أعتقد أننا تعاقدنا مع لاعب سيكون إضافة كبيرة لنا في محاولاتنا للبقاء في الدوري. أعتقد أن التشكيلة كانت جيدة بدونه لكنه... سيجعلنا أكثر قوة ونحن بحاجة إلى ذلك".