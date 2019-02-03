سيتي يتلاعب بأرسنال ويكتفي بـ"هاتريك" أغويرو

سجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لتحقيق الفوز على ضيفه أرسنال 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله سيرخيو أغويرو بعد مرور 46 ثانية فقط من بداية اللقاء، مسجلا ثاني أسرع هدف لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم حيث كان سجل نفس اللاعب هدفا أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بعد 26 ثانية فقط من بداية اللقاء.

واستطاع أرسنال أن يعادل النتيجة في الدقيقة 11 عن طريق لوران كوتشيلني ، ثم أضاف أغويرو الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيفة 44 قبل أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 61.



ورفع أغويرو رصيده أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 14 هدفا ليدخل سباق المنافسة على لقب الهداف خاصة وأنه احتل المركز الثالث في قائمة الهدافين مناصفة مع هاري كين وبفارق هدفين خلف المصري محمد صلاح هداف الدوري حتى الآن.



وأصبح أغويرو ثاني لاعب يصل للهاتريك العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف آلان شيرر لاعب نيوكاسل وبلاكبيرن، علما بانه سجل 11 هاتريك في المسابقة قبل اعتزاله.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة ليستعيد المركز الثاني الذي فقده السبت لمصلحة توتنهام، وليقلص الفارق إلى نقطتين بينه وبين ليفربول، الذي يواجه مضيفه وست هام الاثنين، بينما توقف رصيد أرسنال عند 47 نقطة في المركز السادس.



ولم يخسر بيب غوارديولا في 11 مباراة واجه فيها أوناي إيمري، مدرب أرسنال الحالي في جميع المسابقات بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في أربع.