شورله: إعارتي إلى فولهام تنتهي إذا هبط الفريق

كشف المهاجم أندريه شورله أن إعارته لفريق فولهام الإنجليزي ستنتهي وسيعود إلى صفوف فريقه بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم في حالة هبوط فولهام من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وقال شورله في تصريحات لمجلة "كيكر" الرياضية في عددها الصادر يوم الاثنين إن عقد إعارته لمدة عامين إلى فولهام، والذي يستمر حتى عام 2020 ، يتضمن بندا يتيح عودته إلى دورتموند في حالة هبوط الفريق الإنجليزي.



ويحتل فولهام المركز التاسع عشر قبل الأخير بالدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط خلف أقرب المراكز التي تحسم بقاء أصحابها بالدوري الممتاز.

وقال شورله (28 عاماً): فترة إعارتي ستنتهي في حالة الهبوط. وسيجرى تفعيل بنود التعاقد مع دورتموند.



وأوضح شورله، الذي كان قد صنع هدف الفوز الذي قاد به ماريو غوتزه المنتخب الألماني للفوز على نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل أنه لا يشعر بالندم إزاء انتقاله على سبيل الإعارة للفريق الإنجليزي، وذلك بعد أن ندرت مشاركته مع دورتموند.



وقال شورله: بالطبع لم يكن طموحي الصراع من أجل تفادي الهبوط في إنجلترا، في ظل قدراتي ونجاحي في الماضي. ولكنني سأتخذ القرار نفسه لو تكرر الأمر، حيث إنني أرى ذلك أمرا جيدا بالنسبة لي، فاللعب بشكل منتظم يحمل أهمية كبيرة.