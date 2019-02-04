فالنسيا يمدد عقد قائده باريخو حتى 2022

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الإثنين تمديد تعاقده مع قائده داني باريخو حتى عام 2022، بشرط جزائي قدره 50 مليون يورو بعدما انضم إلى صفوفه في العام 2011 وشارك مع الفريق في 300 مباراة وسجل 50 هدفا.



يشار إلى أن فالنسيا أعلن عن تفاصيل تجديد عقد لاعب وسطه من خلال مقطع مصور "فيديو" بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وكان من المقرر أن ينتهي العقد القديم لباريخو في يونيو 2020، ولكنه قرر الاستمرار مع النادي الإسباني لعاميين إضافيين، حيث سيكمل عامه الثالث والثلاثين مع انتهاء مدة العقد الجديد.



وجاء باريخو إلى فالنسيا في 2011 قادما من نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ومع مرور السنوات أصبح أحد قادة الفريق، كما تعاظم دوره بشكل أكبر مع قدوم المدير الفني غارسيا تورال. وكان لتورال الفضل الأول في حصول باريخو على شارة قيادة فالنسيا، كما ساعده على تطوير أدائه بشكل كبير.



وبفضل تألقه تحت قيادة تورال، نجح باريخو في ارتداء قميص المنتخب الإسباني، ولكنه خرج من حسابات القيادة الفنية للفريق قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وبعد أن أصبح قائدا للفريق وأحد أيقوناته عبر تاريخه، يتبقى لباريخو تحد واحد فقط مع فالنسيا، ألا وهو الفوز بأحد الألقاب.