ريال مدريد يستعيد أفضل مستوياته قبل لقاء برشلونة

يتأهب ريال مدريد الذي يبدو حاليا في أفضل مستوياته منذ بداية الموسم، لمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام غريمه برشلونة الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا بعد أن قلص فارق النقاط بينهما في الدوري.

وتشهد المباراة الأخرى بجولة الذهاب لقاء ريال بيتيس مع فالنسيا مساء الخميس، على أن تقام جولة الإياب في 27 فبراير الجاري.

وقبل مباراة الأربعاء المقررة على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة، تغلب الريال مطلع هذا الأسبوع على ديبورتيفو ألافيس 3 - صفر بينما تعادل برشلونة مع فالنسيا 2 - 2 ، ليصبح الريال صاحب المركز الثالث متأخرا بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة متصدر الدوري ونقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.



وكان سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد قد منح فرصة المشاركة لمواهب شابة أمثال سيرخيو ريغيلون وفينيسيوس جونيور وقد أثبتوا جدارتهم بالثقة بقيادة الفريق للفوز بثلاثية نظيفة.



وينتظر أن يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة برشلونة ، وسيخوض النجم الفرنسي المباراة بثقة عالية بعد أن سجل ستة أهداف خلال آخر أربع مباريات له في كل المسابقات.



وارتفع رصيد بنزيمة إلى 18 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات ، بفارق هدف واحد فقط خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.



أما تشكيلة برشلونة فستعتمد بشكل كبير على مدى جاهزية ميسي للمشاركة ، علما بأنه غاب عن الفريق في لقاء الذهاب لكل من دوري الستة عشر والثمانية ببطولة الكأس.



والآن ، وفي ظل صعوبة المنافسة في المربع الذهبي لبطولة الكأس ، لا ينتظر أن يستبعد المدير الفني إرنستو فالفيردي أيا من لاعبيه بهدف إراحته ، وإنما يترقب فقط ما ستكشف عنه الفحوص والاختبارات التي يخضع لها ميسي إثر إصابته في الفخذ ، والتي تعرض لها خلال المباراة أمام بلنسية مساء السبت.



وقال فالفيردي: إذا كان ميسي على ما يرام ، فسيشارك. نتوقع أنه لا يعاني من مشكلة كبيرة ولكن علينا الانتظار وترقب حالته. وكان ميسي وزميله عثمان ديمبلي قد غابا عن مران برشلونة يوم الاثنين ، لكن الجهاز الفني قرر إشراك ميسي في مران اليوم الثلاثاء للوقوف على مدى جاهزيته.



وكان سولاري قد أبدى سعادة إزاء مستويات لاعبيه عقب الفوز أمام ألافيس 3 - صفر ، وصرح قائلا: دائما ما نخوض المباريات كمرشحين أوفر حظا للفوز. لا نعاني من الإفراط في الثقة ونعرف أن علينا مواصلة الأداء على هذا المنوال.



أما المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي ، فتقام على ملعب بينتو فيامارين معقل فريق ريال بيتيس والذي يحتضن أيضا المباراة النهائية لبطولة الكأس في 25 مايو المقبل.



ويخوض كل من ريال بيتيس فالنسيا المباراة المقررة مساء الخميس ، بحال جيد وثقة عالية حيث تغلب بيتيس على أتلتيكو مدريد 1 - صفر مساء الأحد وتعادل فالنسيا مع برشلونة 2 - 2 .