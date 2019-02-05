كلوب: ضغوط المنافسة أثرت على لاعبي ليفربول

أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه بدأ يشعر بضغوط المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعدما تعاقد، يوم الاثنين، أمام وست هام 1-1 ليقلص مانشستر سيتي الفارق معهم إلى ثلاث نقاط.

وارتفع عدد المتنافسين في سباق إحراز اللقب من فريقين إلى ثلاثة فجأة، بعدما استطاع توتنهام أن يتسلل ليقلص الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين المتصدر، ومازال كلوب مصرا على أن لاعبيه لم ينهاروا من محاولاتهم للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عاما.

وقال كلوب للصحفيين عقب مباراة وست هام: منذ خمسة أو ستة أسابيع تحدثنا عن سباق بين فريقين، والآن جاء توتنهام من الخلف، بالنسبة لي هم دخلوا سباق المنافسة على اللقب بنسبة مئة بالمئة، يتعين علينا أن نقاتل. الأمر ليس له علاقة بالضغوط. الأمر متعلق بالاستمتاع بالموقف الذي نتواجد به.

وبعدما فقد الفريق ثلاث نقاط فقط في أول 20 مباراة، فقد الفريق سبع نقاط في آخر خمس مباريات، وجاءت الخسارة المفاجئة لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل 1 - 2 يوم الثلاثاء الماضي، لتمنح الفرصة لفريق ليفربول لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط لكنه فشل في تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل مع ليستر سيتي 1-1.

واستطاع مانشستر سيتي أن يقلص الفارق إلى نقطتين من خلال الفوز على أرسنال 3 - 1 يوم الأحد، ولكن أفضل ما فعله ليفربول هو التعادل مع ويستهام 1-1 ليجعل الفارق ثلاث نقاط.

ووفقا لما ستسفر عن نتيجة مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون يوم الأربعاء، قد يجد ليفربول نفسه في المركز الثاني عندما يستضيف بورنموث يوم السبت المقبل.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول هكذا تسير الأمور في كرة القدم. تحظى بانتصارات واخفاقات في مسيرتك، كما تحظى بانتصارات واخفاقات خلال الموسم، الأمر متعلق بعدم التراجع كثيرا وهناك مثل هذا الطريق الطويل أمامنا، لن أتفاجأ إذا تغير المتصدر طوال الطريق نحو النهاية، ولكن يجب أن نكون واثقين من قدرتنا على إنهاء المهمة. الامور في أيدينا، ومازال الطريق طويلا للغاية.

وتزايدت قائمة مصابي الفريق بعدما انضم الثنائي جوردان هندرسون وجيورجينيو فينالدوم إلى ترينت ألكسندر أرنولد وجو غوميز وديان لوفرين وغابوا جميعهم عن مباراة وست هام.

وقال كلوب : لا أشتكي من هذا، انه فقط شيئا حقيقيا. ليس عذرا أو شيئا ما، قلت إنه كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل مما لعبنا به، بنسبة مئة بالمئة، ولكن هذا هو الموقف وهو ليس مثاليا، الاستعدادات للمباراة كانت بعيدة للغاية عن كونها مثالية ومع ذلك حصدنا نقطة. هذا كل ما في الأمر.

ومع تبقي 13 مباراة فقط، يستعد المدرب الألماني للقتال حتى النهاية. وقال: بالنسبة لنا جميعا، إذا أردت ان تفوز بالأشياء الكبيرة يجب أن تكون مستعدا لهذه السباقات المحتدمة. لدينا 62 نقطة، خسرنا مباراة وحيدة وهذا إيجابي للغاية. ولكن يمكنني أن أرى في وجوهكم "وسائل الاعلام" أنكم أسفون لنا، ولكننا بخير. كل شيء على مايرام.