كوفاتش: الشكوك تحوم حول جاهزية نوير وروبن يواصل غيابه

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إن نجم حراسة المرمى مانويل نوير متحمس بشكل كبير للمشاركة في المباراة المقررة أمام هرتا برلين يوم الأربعاء في دور الستة عشر من كأس ألمانيا، لكن المدرب شدد على أهمية انتظار الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

وقال كوفاتش في تصريحاته للصحفيين، يوم الثلاثاء، خلال حديثه بشأن المباراة: يشعر بحال جيد. ويرغب في المشاركة على الفور ، ولكننا بحاجة إلى الحصول على إفادة من الأطباء، وهو ما لم نحصل عليه بعد، لا يمكننا التأكيد على أي شيء بشأن مباراة يوم الأربعاء، فعلينا الانتظار لحين انتهاء التدريبات.

ويعاني نوير من إصابة في اليد اليمنى، كانت قد حرمته من المشاركة في المباراة التي خسرها بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن مساء يوم السبت في الدوري الألماني "بوندسليغا". أما آريين روبن ، فيستمر غيابه عن صفوف بايرن بسبب الإصابة ، حيث لم يتمكن من استكمال المران يوم الاثنين ، كما تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب خط الوسط ريناتو سانشيز بسبب إصابة في الكاحل.

ويستمر الغياب الطويل لكورينتين توليسو عن الفريق البافاري الذي يتطلع إلى نفض غبار هزيمته أمام باير ليفركوزن وانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة الكاس ، بعد أن بات متأخرا عن غريمه بوروسيا دورتموند في الدوري بفارق سبع نقاط.

وقال كوفاتش :أمامنا مهمة كبيرة أمام هرتا برلين. نرغب في التأهل للدور التالي كما أن علينا التعويض هناك. ليس أمامنا سوى خطة واحدة ، وهي تحقيق الفوز في المباراة .