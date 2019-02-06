دورتموند يسعى إلى تجديد عقد مدربه فافري

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أنه يسعى لتمديد فترة تعاقده مع المدير الفني لوسيان فافري ، بعد البداية الرائعة التي حققها الفريق في أول موسم له تحت قيادة المدرب السويسري.

وقال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء: من المنطقي أن نتحدث معه قريبا بشأن تمديد التعاقد لأنه ببساطة يقدم عملا جيدا، التعاون بيننا ممتاز، وبالتالي نود استمراره.

وكان فافري قد تولى تدريب دورتموند قبيل بداية الموسم الجاري ويستمر عقده حتى عام 2020 . ويتصدر دورتموند جدول الدوري الألماني (بوندسليغا) بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه ، كما يستعد لخوض دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ، علما بأنه خرج من بطولة كأس ألمانيا على يد فيردر بريمن أمس الثلاثاء.