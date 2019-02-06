رودريغيز: أنتمي إلى ريال مدريد.. ولم أحسم مستقبلي

أكد اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم وسط نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه ليس في عجلة من أمره لحسم مستقبله مع النادي البافاري الذي انتقل إلى صفوفه في 2017 على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد الإسباني.

وينتهي تعاقد رودريغيز مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وعن هذا تحدث النجم الكولومبي قائلا في تصريحات لصحيفة "بيلد الألمانية" نشرت يوم الأربعاء: لا يزال هناك أربعة أشهر حتى ذلك الوقت، أفكر في بايرن ميونخ فقط في الوقت الحالي.

ولم يقرر نادي بايرن ميونخ حتى الآن إذا ما كان سيقوم بتفعيل بند الشراء المدرج في تعاقده مع رودريغيز (27 عاما)، والبالغة قيمته 42 مليون يورو (48 مليون دولار).

وأضاف رودريغيز ، هداف كأس العالم 2014، قائلا: أنتمي لريال مدريد وأنا معار لبايرن ميونخ، ولهذا فأنا أصب تركيزي مع بايرن ميونخ في الوقت الراهن، أنا هنا لكي أبذل كل شيء من أجل النادي.

وأعرب رودريغيز عن عدم رضاه عن ابتعاده في كثير من الأحيان عن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ، واستطرد قائلا: هذه القرارات تعود للمدرب، يجب أن احتفظ بهدوئي وأن أتدرب بجد، وعندما يحين وقت اللعب علي أن أقوم بذلك بشكل جيد.

وعن علاقته بمدرب النادي البافاري، الكرواتي نيكو كوفاتش، تحدث رودريغيز قائلا: إننا محترفان، إنها علاقة طبيعية بين لاعب ومدرب.