هازارد يعتمد خطة كورتوا للهروب إلى ريال مدريد

يستعين البلجيكي إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بخطة زميله السابق تيبو كورتوا، الذي انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من النادي اللندني.

وينتهي عقد هازارد في صيف 2020، ورفض التوقيع على العرض الجديد الذي قدمه له تشيلسي، مثلما فعل الحارس البلجيكي كورتوا، وسيستمر في موقفه من أجل التوقيع لريال مدريد.

وأوضحت "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب البلجيكي (28 عاما) تلقى وعودا من ريال مدريد وضمانات بأن إدارة النادي الإسباني ستفعل كل ما في وسعها لضمان انتقاله إلى مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرك نادي ريال مدريد أن انتقال هازارد يتطلب أكثر من 35 مليون جنيه إسترليني التي دفعها إلى كورتوا، وأضافت الصحيفة البريطانية: تثق إدارة ريال مدريد بأنها لن تضطر لدفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لإحضار اللاعب البلجيكي الدولي، لأنه سيكون دخل عامه الأخير من عقده.

وواصلت الصحيفة: يريد النادي الإسباني التفاوض مع تشيلسي مثلما فعل في عملية انتقال كورتوا، عندما وقع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على سبيل الإعارة للنادي اللندني، وسيكون إيسكو وحتى ماركو أسينسيو على طاولة المفاوضات من أجل إتمام صفقة هازارد.

ويعود اهتمال ريال مدريد بهازارد إلى 2017، وبعدها حل الفرنسي كليان مبابي محل هازارد كأولوية لريال مدريد إلا أن قيمته وصلت إلى 180 مليون يورو، ليعود هازارد مرة أخرى هدفا، وسيكون وضع هازارد مختلفا في صيف 2019، حيث يرغب النادي واللاعب بإكمال الصفقة، كما أن ريال مدريد سيزيد نفقاته في ظل المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق في الموسم الحالي، على الرغم من أنهم ما زالوا ينافسون على ثلاث مسابقات مع المدرب سانتياغو سولاري.

ويمنح ريال مدريد التوقيع مع هازارد أولوية قصوى، وذكرت "ديلي ميل": هذا لا يعني أن مدريد لن يتحرك من أجل ضم نيمار، لأنهم ما زالوا يعتقدون أن بإمكانه إعادته إلى إسبانيا مقابل أكثر من 200 مليون يورو، وفي حال التوقيع مع هازارد ونيمار، سيواجه اللاعب البلجيكي صعوبة بالغة لحجز مكان في التشكيل الأساسي، في ظل تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما)، ووجود الويلزي غاريث بيل الذي يملك عقدا حتى 2022.

وفي حال قام تشيلسي بالضغط على ريال مدريد وأوصل الصفقة إلى 100 مليون جنيه إسترليني، فإنها ستكون المرة الأولى التي يدفع فيها نادي العاصمة الإسبانية هذا المبلغ بعد وصول غاريث بيل في 2013.

وكان هازارد كشف في تصريحات سابقة، أنه طالما حلم بارتداء قميص ريال مدريد منذ أن كان طفلا، ولم يخفِ إعجابه بالفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لمدريد، وكان زيدان يرغب في التوقيع معه، وفي حال وصوله إلى العاصمة الإسبانية، فإن كورتوا سيساعده من أجل الاندماج سريعا، ظل الثنائي في اتصال متواصل، وقال كورتوا عندما انتقل إلى مدريد الصيف الماضي: إذا جاء هازارد، سيكون سعيدا جدا لأنه صديقي.