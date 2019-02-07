رانييري: نحتاج إلى جنود للتغلب على مانشستر يونايتد

قال كلاوديو رانييري مدرب فولهام، إن فريقه بحاجة إلى جنود لمساعدته في تفادي الهبوط بعد موسم واحد من عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى المدرب الإيطالي المسؤولية في نوفمبر بعد تعثر فولهام تحت قيادة سلافيشا يوكانوفيتش لكنه فشل في إخراجه من أزمته حتى الآن، وانتصر في ثلاث مباريات في الدوري منذ ذلك الحين مقابل فوز واحد في أول 12 مباراة في الموسم لكنه ما زال في المركز قبل الأخير وله 17 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن بيرنلي الذي يأتي فوق منطقة الهبوط مباشرة.

وخسر فولهام في أربع من آخر خمس مباريات في الدوري ويستضيف يوم السبت مانشستر يونايتد الذي فاز سبع مرات وتعادل في مباراة منذ تولي أولي جونار سولشاير المسؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو.

وقال رانييري للصحافيين يوم الخميس: نعلم موقفنا ونعلم أنه صعب جدا وأننا بحاجة إلى جنود لنقاتل حتى النهاية، نحن على استعداد للقتال. يجب علي تحفيز اللاعبين ونقل شعوري الإيجابي إليهم. اللعب على أرضنا أفضل من خارج ملعبنا ومن المهم أن نحصل على نقاط ضد هذا الفريق.

ويلعب يونايتد ضد باريس سان جيرمان ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل لكن رانييري لا يتوقع أن يؤثر هذا الأمر على منافسه باستاد كريفين كوتدغ، وقال: الفرق الكبيرة معتادة على خوض كل مباراة على حدة. أعتقد أن يونايتد سيكون مركزا يوم السبت قبل التفكير في باريس سان جيرمان، يملك العديد من اللاعبين الرائعين. يجب علينا التركيز وأن نكون أقوياء ونظهر شخصيتنا خلال المباراة.

ويستطيع يونايتد، الذي لم يخسر أمام فولهام في عشر مباريات في الدوري، التقدم إلى المركز الرابع لو خرج منتصرا، وسيعود أندريه شورليه إلى تشكيلة فولهام بعد غيابه خلال الهزيمة 2-صفر أمام كريستال بالاس بسبب إصابة.