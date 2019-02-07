"طريقة الدفع" تؤجل انتقال هامشيك إلى الدوري الصيني

قال نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، يوم الخميس، إن انتقال لاعب الوسط ماريك هامشيك المزمع إلى أحد الأندية الصينية تأجل بسبب مشاكل تتعلق بطريقة دفع قيمة الصفقة.

ولم يذكر نابولي اسم النادي الصيني أو مدة الانتقال رغم أنه لا يزال هناك بعض الوقت لإكمال الصفقة حيث إن فترة الانتقالات تنتهي في الصين في 28 فبراير .

وقال نابولي في بيان مقتضب بموقعه الرسمي :قرر النادي تأجيل انتقال ماريك هامشيك إلى الصين بسبب مشاكل تتعلق بطريقة دفع قيمة الصفقة المتفق عليها.

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي أكد الأسبوع الماضي أن لاعب وسط سلوفاكيا البالغ من العمر "31 عاما" يجري مفاوضات للرحيل عن النادي بعد 12 موسما، وربطته تكهنات وسائل إعلام باحتمال الانتقال إلى داليان الصيني.

وانضم هامشيك إلى نابولي من سلوفان براتيسلافا في 2007، وتحول إلى أكبر هداف في تاريخ النادي في ديسمبر 2017 حين تخطى رقم دييغو مارادونا القياسي "115 هدفا" كما تخطى جوزيبي بروسكولوتي بإجمالي 511 مباراة مع الفريق في نوفمبر الماضي.

وانتقل هامشيك إلى مركز جديد أمام المدافعين عندما حل أنشيلوتي مكان ماوريتسيو ساري في الصيف وجلس على مقاعد البدلاء في كثير من المباريات هذا الموسم في ظل تغييرات بالتشكيلة، وشارك هامشيك، الذي سجل 121 هدفا مع نابولي في كل المسابقات، في مباراته 520 مع النادي في الانتصار 3-صفر على سامبدوريا يوم السبت.