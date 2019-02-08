إيسكو.. قائد الحروب الباردة و"خائن" يسرب الأخبار

واصل الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تعامله الحذر مع إرسال رسائل مبطنة إلى الدولي الإسباني إيسكو، الذي بات يشكل صداعا في غرفة تبديل ملابس نادي العاصمة الإسبانية.

ولا يعتبر سولاري (42 عاما) المدرب الأول الذي يدخل معه إيسكو في صراع، بل بات صاحب الـ 26 عاما يخلق الأزمات مع كل مدرب يخرجه من حساباته ويجعله حبيسا لدكة البدلاء.

ويعيش إيسكو أسوأ فتراته مع ريال مدريد، حيث لم يعد يشارك بصورة متواصلة في التشكيلة الأساسية منذ تعيين سولاري بديلا للمقال لوبتيغي المدرب السابق للمنتخب الإسباني، وسعى فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد لمعالجة مشكلة سولاري وإيسكو، وطلب من المدرب الأرجنتيني إعادة حب اللاعب من جديد ومنحه الفرصة المناسبة لتصحيح الأوضاع، حسب ما ذكرته "ماركا" الإسبانية في ديسمبر الماضي.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" في وقت سابق إلى أن مشكلة سولاري وإيسكو ليست فنية، وذكرت أن إيسكو قلل من احترام سولاري في حصة تدريبية، وتورط أيضا في مشادة مع سانشيز، مساعد سولاري، في الحافلة أثناء عودة الفريق من مباراة ضد إيبار وخسرها ريال مدريد بثلاثية دون مقابل.

وسبق وخلق إيسكو مشكلة مع زين الدين زيدان، حيث لم يمنحه دقائق اللعب الكافية على حسب تصريحاته على الرغم من أنه كان يتألق مع منتخب بلاده، وقال إيسكو بعد إحرازه "هاتريك" في مرمى الأرجنتين بمباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2018: لا أحظى في مدريد بالثقة التي يحتاج إليها اللاعب، المباريات مع المنتخب تمنحني الحياة، هنا لدي ثقة المدرب، ربما أنا المشكلة في مدريد.. لا أعلم كيف أنال ثقة زيدان.

ونفى زيدان أنه يتعامل بشكل سيئ مع إيسكو، وذكر: لست ظالما في تعاملي مع إيسكو، ربما لم يكن له نفس الدور هنا، لكني أثبت له أنه لاعب مهم للفريق، والمشكلة أن لدي 25 لاعبا وعلي الدفع بـ 11 لاعبا فقط.

وذكر برنامج "الشيرينغيتو" الشهير والمقرب من ريال مدريد، أن زيدان كان يفكر في بيع النجم الإسباني مع نهاية الموسم في حال استمراره مدربا، بالرغم من أنه فضل إيسكو على الكولومبي خاميس رودريغيز ومنحه الثقة الكاملة، مما دفع النجم الكولومبي للرحيل إلى بايرن ميونخ معارا.

وخلق إيسكو مشاكل عديدة أيضا مع اللاعبين في فترة زين الدين زيدان، وشكل صداعا دائما، وبحسب موقع "إكستراكونفيدنسيال" الإسباني، فإن كريستيانو رونالدو وبنزيمة ومارسيلو وكاسيميرو، بالإضافة إلى غاريث بيل انقلبوا على إيسكو وقطعوا علاقتهم معه، بعدما شكوا بأنه من يسرب الأخبار التي تخص الفريق إلى وسائل الإعلام، بل إن اللاعبين باتوا ينعتونه بـ"الخائن". وهدد إيسكو بالرحيل في حال استمرار زيدان على رأس الجهاز الفني، وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن إيسكو أخطر إدارة "الميرنغي" بأنه لن يستمر مع الفريق بالموسم المقبل ما لم يرحل زيدان عن تدريب الفريق.

وبخلاف زيدان، سبق وخاض إيسكو حربا باردة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2017، وكشف التقارير الصحافية أن النجم الإسباني إيسكو تولى قيادة حرب باردة ضد رونالدو، ودعمه ماركو أسينسيو وفاسكيز، وهو ما دفع رونالدو إلى توجيه انتقادات ضمنية للاعبين الشباب بعد إحدى المباريات، عندما قال: كنا فريقاً أفضل مع بيبي وخاميس وموراتا، والآن لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين لا يملكون الخبرة.

وكشفت التغريدة الأخيرة لإيسكو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن العلاقة المتوترة بينه وبين مدربه الحالي سولاري، ورد إيسكو بعد كلاسيكو ذهاب كأس الملك "1-1" على تغريدة دي لاريد لاعب ريال مدريد السابق الذي قال إنه يجب على إيسكو إدراك أن ريال مدريد لا يقف على لاعب، ولا ينتظر أحدا. وجاء رد إيسكو بعد ساعات قليلة: أتفق تماما مع رأي دي لاريد، ولكن ماذا لو أنني لا أحظى بمعاملة عادلة تتعلق بالحصول على الفرص مثل زملائي في الفريق.

وتعامل سولاري بكل هدوء مع تغريدة إيسكو، خلال مؤتمر صحافي، عقد يوم الجمعة عشية ديربي مدريد في "الليغا"، قائلا: عمل اللاعب المحترف هو التدرب ليكون في كامل لياقته البدنية، كي يكون في خدمة الفريق.

وسبق ورصدت "الكاميرات" سخرية إيسكو من سولاري في مباراة ريال مدريد وإسبانيول، وكشفت "ماركا" الإسبانية أن إيسكو قال في حوار دار مع زميله لوكا زيدان حارس الفريق الاحتياطي: أنا لا أشارك في المباريات، لأنني سيئ.

وجدد ريال مدريد في 2017 عقد إيسكو لغاية 2022، ولفتت الصحف الإسبانية إلى أن نادي العاصمة وضع شرطا جزائيا وصل إلى 700 مليون يورو، لقطع الطريق على جميع الأندية التي تحاول الحصول على خدماته.

وذكرت "ماركا" الإسبانية مطلع العام الجاري، أن تركيز ريال مدريد منصب نحو إنهاء مشكلة إيسكو بعدما خلقت توترا في غرفة تغيير الملابس، وأن إيسكو لا يريد أن يجعل قضيته عائقا أمام تطور ريال مدريد، لاسيما أنه صرح في وقت سابق أنه لا يفكر بالرحيل، وكل تركيزه على الفوز بالألقاب مع ريال مدريد.