ساري: سنواجه أقوى فريق أوروبي.. ونحن خارج المنافسة

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي، إن مانشستر سيتي سيظل فريقا عصيا على الهزيمة أوروبيا، وذلك قبل مواجهة الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي هو أول فريق يلحق هزيمة بسيتي في الدوري هذا الموسم حين فاز النادي اللندني 2 - صفر على ضيفه حامل اللقب على ملعب ستامفورد بريدج في ديسمبر الماضي.

وتجرع سيتي هزيمتين في فترة عيد الميلاد، أمام كريستال بالاس وليستر سيتي، قبل أن يستعيد صدارة الترتيب مجددا متقدما على ليفربول بفارق الأهداف.

وقال ساري للصحفيين يوم الجمعة "من وجهة نظري فإن مانشستر سيتي هو أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي، غوارديولا يقضي ثالث موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز. علينا أن نحاول تقليص الفارق".

واعتبر غوارديولا هذا الأسبوع أن تشيلسي صاحب المركز الرابع من بين الفرق المنافسة على اللقب هذا الموسم. لكن ساري استبعد فرص فريقه في منافسة فرسي الرهان هذا الموسم.

وقال "في الوقت الحالي لا أظن أنا بإمكاننا التتويج باللقب، سنقاتل هذا الموسم من أجل أن نكون ضمن المربع الذهبي. لا أظن أكثر من هذا.

واختتم "بإمكاننا أن نتوج ببطولة بالطبع لكن لقب الدوري سيكون محصورا بين ليفربول وسيتي".