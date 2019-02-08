سولشاير أفضل مدرب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي

اختير أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، يوم الجمعة، ليكون أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير 2019 بعد مسيرة خالية من الهزائم منذ توليه المسؤولية كمدرب مؤقت للفريق.

وتولى المدرب النرويجي تدريب يونايتد بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018، وأصبح أول مدرب للفريق يفوز بالجائزة، منذ أليكس فيرغسون، حين فاز بها في أكتوبر 2012 خلال آخر موسم أحرز فيه يونايتد لقب الدوري.

وحصد الفريق 10 نقاط من إجمالي 12 نقطة متاحة في يناير، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير وبرايتون وألبيون إضافة لنجاحه في إدراك التعادل على ملعبه أمام بيرنلي.

وقال سولشاير الذي نجح في تقليص الفارق مع الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى إلى نقطتين فقط :نسعى للتقدم في جدول الترتيب وهذه هي البداية، لا يمكن ان نتحدث عن مدرب جيد بغير الحديث عن لاعبين جيدين. في نهاية المطاف الأمر يتعلق بقدرة اللاعبين على التجاوب مع ما تقوله لهم من توجيهات، كانوا رائعين بالفعل. الفضل يرجع إليهم.

وسيحل يونايتد ضيفا على فولهام صاحب المركز قبل الأخير في الدوري يوم السبت.