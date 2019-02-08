طرد إدواردو.. وغوميز ينقذ الهلال من انتفاضة الباطن

حقق الهلال فوزاً صعباً على ضيفه الباطن 3-2، يوم الجمعة، ليبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه النصر، في المرحلة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في الوصول الى مرمى الباطن الذي أجاد لاعبوه في إغلاق مناطقهم الدفاعية خاصة في الربع ساعة الأولى، وعند الدقيقة 18 تمكن البيروفي كارييو لاعب الهلال من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله الفرنسي بافتيمبي غوميز في شباك الباطن، وحاول الباطن العودة وتمكن عند الدقيقة 25 عن طريق مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتيز بعد تلقيه تمريرة من زميله التونسي زياد العونلي ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال محاولاته بحثاً عن هدف وكاد لاعبه محمد كنو أن يفتتح التسجيل بعدمت سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وكاد العماني علي الحبسي حارس الهلال أن يكلف فريقه هدفاً بعدما ارتكب خطأً فادحاً حيث فشل بالامساك بكرة سهلة لتعود لمهاجم الباطن جوناثان الذي حاول التسديد إلا أن الاسباني بوتيا مدافع الهلال أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وواصل الهلال محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة في الشباك الجانبية، وعند الدقيقة 72 تمكن لاعب الهلال محمد كنو من ترجيح كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عائدة من مدافع الباطن سلطان غنيمان ليسدد الكرة في شباك الحارس البرازيلي أدريانو فاتشيني، وعند الدقيقة 85 تمكن التونسي زياد العونلي من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس علي الحبسي، واشهر الهولندي كيفين بلون حكم المباراة البطاقة الحمراء للبرازيلي كارلوس ادواردو لاعب الهلال في الدقيقة 88 لدخوله العنيف على مواطنه جوناثان بينتيز لاعب الباطن، وعند الدقيقة 90+4 تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد البريك ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 46 نقطة في المركز الأول وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وبقي الباطن على رصيده السابق 18 نقطة في المركز 13.