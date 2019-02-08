فالنسيا يخطف تعادلاً قاتلاً من بيتيس ويؤجل الحسم

اقترب فالنسيا خطوة هامة نحو التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما اقتنص تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 2 - 2 من مضيفه ريال بيتيس يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وعلى ملعب "بينتو فيامارين" معقل بيتيس، بادر لورنزو مورن بالتسجيل لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله سانشيز خواكين الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وقلص الروسي دينيس تشيريشيف الفارق، بتسجيله هدفا لمصلحة بلنسيه في الدقيقة 70، فيما تكفل الفرنسي كيفن غاميرو بتسجيل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبات يكفي فالنسيا التعادل السلبي أو حتى الإيجابي 1 - 1 في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه "ميستايا" يوم 27 فبراير القادم للظفر ببطاقة الترشح للمباراة النهائية، فيما بات يتعين على بيتيس الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 2 - 2 للاستمرار في البطولة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في المباراة النهائية، التي ستجرى في شهر مايو القادم على ملعب "بينتو فيامارين" مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين الغريمين اللدودين ريال مدريد وبرشلونة.