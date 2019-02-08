ليفربول يحقق أرباحاً صافية قياسية في الموسم الماضي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي في تقريره المالي الذي أصدره، يوم الجمعة، أنه حقق عائدات قياسية بقيمة 455 مليون جنيه إسترليني "590 مليون دولار" في الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن دورة رأس مال النادي تعززت بزيادة قيمتها 90 مليون إسترليني مع نهاية العام المالي في 31 مايو 2018، إثر وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال آندي هيوز مدير العمليات بنادي ليفربول: ما شهدناه هو تحسن مستقر ومستمر في الوضع المالي للنادي في الأعوام الأخيرة.. مكننا هذا النمو والزيادة في العائدات من إعادة الاستثمار بقوة في الفريق الأول وكذلك البنى الأساسية التشغيلية لكرة القدم.

وسجل ليفربول أرباحا بلغت 72 مليون إسترليني بوصوله إلى نهائي دوري الأبطال، كما بلغت أرباحه من صفقة انتقال فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني 142 مليون إسترليني، وخارج المستطيل الأخضر ، سجلت العائدات الإعلامية للنادي زيادة بقيمة 66 مليون إسترليني لتصل إلى 220 مليون إسترليني ، كما ازدادت العائدات التجارية بقيمة 17 مليون إسترليني لتصل إلى 154 مليون ، كما ارتفعت عائدات النادي من المباريات من 74 إلى 81 مليون إسترليني.