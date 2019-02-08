مدرب دورتموند يغيب عن المؤتمر الصحافي وتدريب الفريق

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

قال متحدث باسم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الجمعة، إن المدير الفني لوسيان فافري، غاب عن المران الأخير للفريق قبل مباراته المقررة أمام هوفنهايم يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا"، بسبب إصابته بالأنفلونزا.

ولازم فافري (61 عاما) فراشه ولم يتمكن من حضور مران الفريق أو المؤتمر الصحافي قبل المباراة.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بالنادي :سنقرر في الصباح كيف ستسير الأمور، وما إذا كان ممكنا أن يتواجد على مقاعد الجهاز الفني في المباراة.

ويتصدر دورتموند "البوندسليغا" حاليا بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه بوروسيا كمونشنغلادباخ وبايرن ميونخ ، لكنه ودع منافسات كأس ألمانيا إثر هزيمته هذا الأسبوع أمام فيردر بريمن.