نانت الفرنسي يحجب الرقم "9" تكريماً للأرجنتيني سالا

قرر نادي نانت الفرنسي، يوم الجمعة، حجب القميص رقم 9 الخاص بالمهاجم الأرجنتيني الراحل ايميليانو سالا، بعد الإعلان عن وفاة اللاعب على خلفية الحادث المأساوي خلال رحلته إلى ويلز.

وكان فريق كارديف سيتي، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقد مع سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي يوم السبت الماضي مقابل 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون دولار)، في صفقة قياسية للنادي الويلزي. ولكن سالا تعرض لحادث مأساوي خلال رحلته من فرنسا إلى ويلز حيث اختفت الطائرة التي كانت تقله من على شاشات الرادار قبل أن يتم الإعلان عن تحطم الطائرة ووفاة اللاعب الأرجنتيني في وقت لاحق.

وقالت شرطة دورسيت البريطانية في ساعة متأخرة من ليل يوم الخميس، إنه تم التحقق رسميا من الجثة التي تم انتشالها من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي، وتبين أنها جثة سالا. وتم التعرف على الجثة بعد أيام من رصد حطام الطائرة شمالي جزيرة غيرسني.

وجاء في بيان الشرطة: لقد تم إطلاع أسرتي سالا والطيار ديفيد إبوتسون على هذه الأخبار.. تعاطفنا معهم في هذا الوقت العصيب، وذكر البيان أن التحقيق في ملابسات الوفاة سيستمر. وكانت شعبة التحقيقات في الحوادث الجوية ببريطانيا أكدت يوم الأربعاء، انتشال الجثة لكنها لم تشر إلى ما إذا كان قد تم التعرف عليها، وبعد الإعلان عن وقف عمليات البحث الرسمية عن اللاعب في 24 يناير الماضي، تم جمع 260 ألف جنية إسترليني (340 ألف دولار) لتمويل عملية البحث الخاصة.

وذكرت تقارير إخبارية أن سالا بعث رسالة عبر تطبيق "واتساب" أشار خلالها إلى أنه يشعر بالخوف قبل اختفاء الطائرة، موضحا أنه كان يشعر بـ"ذعر بالغ".