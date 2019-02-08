"عضلة الساق" تغيب البرازيلي آرثر عن برشلونة شهراً

أعلن نادي برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، أن لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر ميلو سيغيب عن الملاعب لفترة شهر بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت أنه يعاني من "إصابة في عضلة الساق اليسرى" مقدرا فترة ابتعاده عن الملاعب "بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

وأصيب آرثر (22 عاما) في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في برشلونة خلال ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس ضد غريمه ريال مدريد، 1 - 1.

وسيفتقد برشلونة لجهود لاعبه المنتقل إليه الصيف الماضي قادما من غريميو بورتو أليغري البرازيلي، في استحقاقات عدة أبرزها ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا امام ليون الفرنسي، 19 فبراير، كما من المستبعد أن يحجز لنفسه مركزا اساسيا عندما يواجه النادي الكاتالوني غريمه التقليدي ريال مدريد مرتين في 27 فبراير في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، وفي 2 مارس في الدوري.