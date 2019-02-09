إقامة تمثال لبيكهام في لوس أنجلوس

سيصبح ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق، أول لاعب من دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم يتم تكريمه بإقامة تمثال له وسيتم الكشف عنه خارج استاد لوس أنجلوس غالاكسي قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الثاني من مارس.



وفي 2007 أصبح بيكهام، لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أول لاعب أوروبي كبير ينتقل إلى الدوري الأميركي حيث أحرز اللقب في 2011 و2012 خلال ست سنوات خاض فيها 98 مباراة مع غالاكسي.



وساعد بيكهام على زيادة شعبية الدوري ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية.



وحاليا يملك اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 43 عاما فريق إنتر ميامي الجديد الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأميركي في 2020.