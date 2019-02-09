بيتزارو على أعتاب رقم قياسي في الدوري الألماني

يستعد المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو،لتحقيق رقم قياسي جديد في الدوري الألماني لكرة القدم حيث يستطيع خطف لقب أكبر الهدافين سنا في البطولة من النجم السابق ميركو فوتافا.



ويتصدر فوتافا قائمة أكبر هدافي البوندسليغا سنا منذ 24 أغسطس 1996 عندما سجل الهدف الوحيد لفريق فيردر بريمن في المباراة التي خسرها 1 - 2 أمام شتوتغارت. وكان عمر فوتافا وقتها 40 عاما و121 يوما.



والآن ، يستطيع بيتزارو الذي يلعب لفيردر بريمن أيضا كسر هذا الرقم القياسي في أي مباراة يخوضها مع الفريق من الآن فصاعدا بداية من مباراة الفريق المقررة الأحد أمام أوغسبورغ حيث سيكون عمر بيتزارو 40 عاما و130 يوما.



وقال فوتافا : سأشعر بالسعادة عندما يحطم (بيتزارو) رقمي. إنه أمر لطيف وأرى أنه سيكون جيدا أن من يحطم الرقم لاعب آخر من فيردر بريمن.

وأشار : التقينا مؤخرا وطالبت بيتزارو بالحفاظ على لياقته وأن يسجل العديد من الأهداف.



ويتصدر بيتزارو ، المولود في الثالث من أكتوبر 1978 ، قائمة أفضل الهدافين الأجانب في تاريخ البوندسليغا حيث سجل 194 هدفا في 461 مباراة خاضها بالبطولة.



وتحظى المباراة باهتمام كبير في بريمن ،حيث تتزامن مع احتفالات النادي بمرور 120 عاما على تأسيسه. ,كان آخر هدف سابق أحرزه بيتزارو مع الفريق في البوندسليجا عندما خسر بريمن 1 - 2 أمام ماينز في الرابع من نوفمبر الماضي، فيما كان آخر أهدافه مع الفريق بشكل عام هو الهدف الثاني لبريمن في المباراة التي انتهت بالتعادل 3 -3 مع مضيفه بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء في دور الستة عشر لكأس ألمانيا قبل حسم التأهل لصالح بريمن 4 - 2 بركلات الترجيح.