ريال مدريد يخطف المركز الثاني بثلاثية في مرمى أتلتيكو

اقتنص فريق ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم من مضيفه أتلتيكو مدريد بعد أن فاز عليه 3 - 1 يوم السبت في ديربي مدريد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وعلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، تغلب الريال على أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر ومتفوقا بنقطة واحدة على أتلتيكو الذي تراجع للمركز الثالث. وقد ينجح برشلونة في توسيع الفارق مع الريال في الصدارة إذا تغلب على مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف حيث تقدم البرازيلي كاسيميرو بهدف للملكي في الدقيقة 16 ثم تعادل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان لأتلتيكو في الدقيقة 25 قبل أن يسجل سيرخيو راموس الهدف الثاني للريال في الدقيقة 42 من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني أحرز الجناح الويلزي غاريث بيل الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة 75. وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماس تييي بارتي في الدقيقة 80. وحقق ريال مدريد فوزه الخامس على التوالي فيما تعرض أتلتيكو للهزيمة الثانية على التوالي.

وبدأت المباراة بشكل سريع ومالت الأفضلية لصالح أتلتيكو في الدقائق الأولى حيث بحث الفريق عن تسجيل هدف مبكر يشعل به حماس الجماهير ويقربه من الانتصار. واستمرت السيطرة المطلقة لفريق أتلتيكو خلال الدقائق العشرة الأولى اعتمادا على سرعة ومهارة المثلث الهجومي المكون من أنطوان غريزمان وألفارو موراتا وتوماس ليمار لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس تيبو كورتوا. وعلى عكس سير اللعب تقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقة 16 عن طريق البرازيلي كاسيميرو إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى هيأها سيرخيو راموس برأسه ونفذها كاسيميرو بشكل رائع بتسديدة خلفية مزدوجة في الشباك.

وفي الدقيقة 25 سجل أنطوان غريزمان هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بعدما تدخل أنخل كوريا بقوة مع فينيسيوس جونيور وقطع منه الكرة ثم مررها إلى غريزمان الذي انفرد بالحارس كورتوا وسددها من بين قدميه لكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" التي أكدت الهدف. وكاد توني كروس أن يسجل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 36 بعد أن تهيأت له الكرة على خط منطقة الجزاء ليسدد من لمسة واحدة ولكن يان أوبلاك حارس أتلتيكو وقف له بالمرصاد.

وحصل الريال على ضربة جزاء بعد عرقلة فينيسيوس جونيور من قبل خوسيه خيمينيز وتم تأكيد ضربة الجزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، ليسجل منها راموس الهدف الثاني للنادي الملكي في الدقيقة 42. ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينهي الريال الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف. وبعد مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل موراتا هدفا لأتلتيكو مدريد لكن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد. وأنقذ كورتوا مرمى الريال من هدف محقق في الدقيقة 58 وتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية نفذها خوسيه خيمينيز من خارج منطقة الجزاء. واستمر الضغط الهجومي من جانب أتلتيكو بحثا عن هدف التعادل لكن هذا الضغط قوبل بصلابة دفاعية من ريال مدريد مما حال دون الوصول لشباك كورتوا.

وفي المقابل اعتمد ريال مدريد على الهجمات السريعة لكن النادي الملكي لم ينجح مطلقا في تهديد مرمى الحارس يان أوبلاك. ونجح الجناح الويلزي غاريث بيل على عكس سير اللعب في تسجيل الهدف الثالث للريال في الدقيقة 75 بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوكا مودريتش انهاها بتسديدة ذكية بقدمه اليسرى في شباك يان أوبلاك. ولعب أتلتيكو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 80 بعد طرد توماس تييي بارتي لتدخله بقوة مع توني كروس. ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة ليخرج ريال مدريد منتصرا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.