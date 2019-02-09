غوارديولا: أغويرو لا يخذل سيتي في المباريات الهامة

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرة مهاجمه سيرجيو أغويرو على ترك بصمة مؤثرة في المباريات الكبيرة وذلك قبل مواجهة تشيلسي في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضرب غوارديولا مثلا بهدف أغويرو بعد 40 دقيقة في الفوز 2-1 على غريمه ليفربول. وساعد هذا الفوز سيتي على تقليص الفارق إلى أربع نقاط مع ليفربول وواصل فريق غوارديولا تحقيق نتائج إيجابية وبات يتصدر الدوري بفارق الأهداف عن غريمه.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة تشيلسي رابع الترتيب: هذا الهدف أمام ليفربول يلخص الموقف. أحيانا ينجح أفضل لاعبي التنس في توجيه ضربة إرسال ساحقة عند محاولة الحفاظ على الإرسال.

وأضاف: في اللحظات الحاسمة يظهر دائما اللاعبون الكبار ويحدث ذلك في المباريات النهائية الهامة واللحظات الحاسمة. أحيانا يختفي لاعبون آخرون بسبب الخوف.

وسجل أغويرو 14 هدفا في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم ويأمل غوارديولا أن ينجح الهداف التاريخي للنادي في هز الشباك أمام تشيلسي أيضا.

وقال غوارديولا: أتمنى أن يواصل ذلك. في المباريات الكبيرة نحتاج إلى اللاعبين المهمين.

ويملك سيتي 62 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بفارق 12 نقطة على تشيلسي الذي خاض 25 مباراة.