توتنهام يجتاز ليستر ويواصل مطاردة المتصدر

حافظ توتنهام على حظوظه في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3- 1 على ضيفه ليستر سيتي يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي واصل انتفاضته بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، إلى 60 نقطة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن ليفربول، الذي يتربع على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر سيتي، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، بدأ توتنهام المباراة بنشاط هجومي مكثف، ليترجم سيطرته على مجريات المباراة بتسجيل لاعبه الكولومبي دافينسون سانشيز التسجيل في الدقيقة 33.

وتابع سانشيز تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى عن طريق كريستيان إيركسن، ليسدد ضربة رأس بارعة، واضعا الكرة على يسار الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى ليستر، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، عقب حصول ليستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 58، إثر تعرض جيمس ماديسون للإعاقة داخل منطقة جزاء توتنهام من جانب يان فيرتونخين لاعب الفريق المضيف.

ونفذ جيمي فاردي الركلة فور نزوله إلى أرض الملعب، قادما من مقاعد البدلاء، لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف التعادل، حيث وضع الكرة على يمين الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام، الذي أبعدها باقتدار إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء. وجاء عقاب توتنهام سريعا على ضياع فاردي للركلة، عقب تسجيل إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وتلقى النجم الدنماركي الكرة من زميله الإسباني فيرناندو يورينتي، ليسدد تصويبة زاحفة من خارج المنطقة، على يمين شمايكل، الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.

هدأ إيقاع توتنهام نسبيا عقب الهدف الثاني، مما منح الفرصة للاعبي ليستر بالدخول إلى أجواء اللقاء من جديد، ليسجل فاردي هدفا للضيوف في الدقيقة 76.

وأرسل ريكاردو بيرييرا تمريرة عرضية زاحفة من جهة اليمين، قابلها النجم الانجليزي، الذي تواجد على بعد خطوات قليلة للغاية من المرمى، ليسدد الكرة بلمسة سحرية واضعا إياها على يمين لوريس وتحتضن الشباك.

وبينما اندفع لاعبو ليستر نحو الهجوم بغية تسجيل هدف التعادل، استغل توتنهام المساحات الخالية في دفاع الفريق الأزرق ليضيف نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتابع سون تمريرة أمامية من زميله موسى سيسوكو، لينفرد على إثرها بالمرمى من قبل منتصف الملعب، ويسدد تصويبة متقنة من على حدود المنطقة، واضعا الكرة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لتوتنهام على ليستر.