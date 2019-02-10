رونالدو يسجل مجدداً.. ويقود يوفنتوس لهزيمة ساسولو

اجتاز يوفنتوس الكبوة التي تعرض لها في الفترة الماضية، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - صفر على مضيفه ساسولو اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة، معززا موقعه في صدارة ترتيب البطولة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه نابولي، في حين تجمد رصيد ساسولو، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

تقدم يوفنتوس بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة في الدقيقة 23، قبل أن يضيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وواصل رونالدو بهذا الهدف صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه الكولومبي دوفان زاباتا والإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، لاعبي أتالانتا وسامبدوريا على الترتيب.

وأحرز البديل الألماني إيمري تشان الهدف الثالث للفريق الملقب بالسيدة العجوز في الدقيقة 86، من أول لمسة له عقب نزوله إلى ملعب المباراة من مقاعد البدلاء.

بهذا الفوز، أعاد يوفنتوس البسمة مجددا على وجوه جماهيره، عقب خيبة الأمل التي لحقت بها، إثر خروج الفريق من بطولة كأس إيطاليا بخسارته الموجعة صفر - 3 أمام مضيفه أتالانتا في دور الثمانية للمسابقة، والتي أعقبها التعادل المخيب 3 - 3 مع ضيفه بارما في المرحلة الماضية لبطولة الدوري.