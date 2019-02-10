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لاوتارو يخطف هدفاً قاتلاً ويعيد إنتر ميلان للانتصارات

المصدر: ميلان - د ب أ
وصل إنتر إلى النقطة 43
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خطف المهاجم الأرجنتيني لاتارو مارتينيز، فوزا هاما لفريقه إنتر ميلان ميلان، 1 - صفر، على ضيفه بارما في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، ليرفع إنتر ميلان رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد بارما عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث عشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لبارما في الدوري هذ الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.

كلمات دالّة

#بارما, #إنتر ميلان, #لاوتارو

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