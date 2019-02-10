مشجعان لساوثهامبتون يسخران من حادثة وفاة سالا

كشف نادي ساوثهامبتون إن اثنين من مشجعيه من الممكن إيقافهما بعد السخرية من جماهير كارديف سيتي بشأن وفاة المهاجم إميليانو سالا خلال مباراة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ولاقى الأرجنتيني سالا حتفه في حادث طائرة الشهر الماضي بعد أيام من انضمامه لكارديف وتم العثور على جثته يوم الخميس. والتقطت صور لمشجعي ساوثهامبتون وهم يقومون بإشارات للطائرة خلال خسارة ساوثهامبتون 2-1 أمام كارديف يوم السبت.



وقال النادي في بيان: يستطيع نادي ساوثهامبتون تأكيد أن اثنين من مشجعيه تم القبض عليهما وأخذت الشرطة بياناتهما خلال مباراتنا ضد كارديف سيتي، ولا مكان لمثل هذا السلوك في رياضتنا ولن يتم التسامح معه في استاد سانت ماريز.



وقال ساوثهامبتون إنه سيتعاون مع شرطة هامشير لتحديد هوية الاثنين اللذين قاما بهذه الإشارات باتجاه جماهير كارديف. وأضاف: سيتخذ النادي موقفا حازما ضد كل المتورطين وينوي إيقاف هذين الشخصين اللذين تم تحديدهما.



ووقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حدادا على سالا قبل المباراة. وقال نيل وارنوك مدرب كارديف: أردنا ذلك من أجل إميليانو وأنا فخور حقا بأن اللاعبين جلبوا حقه.