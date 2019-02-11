إشبيلية يفلت من الخسارة ويتعادل مع إيبار بصعوبة

أفلت إشبيلية من الخسارة أمام ضيفه إيبار وخرج متعادلا 2 - 2 ،في المباراة التي جمعت الفريقان ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرط إيبار في فوز في المتناول بعدما تقدم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 88 قبل أن ينجح إشبيلية الذي تلقى ضربة موجعة بطرد صانع ألعابه الأرجنتيني إيفر بانيغا في الدقيقة 84 لتلقيه الإنذار الثاني، في تدارك الموقف بهدفين في 4 دقائق.

وتقدم إيبار بهدفين نظيفين لفابيان أوريانا، 22، والبرازيلي شارل دياز، 63، وقلص الدولي الفرنسي وسام بن يدر الفارق، 88، قبل أن يدرك بابلو سارابيا التعادل، 92. وعزز إشبيلية موقعه في المركز الرابع برصيد 37 نقطة مقابل 30 نقطة لإيبار العاشر.