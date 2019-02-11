باريس سان جيرمان يختبر قوة مانشستر "سولشاير"

تستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نشاطها يوم الثلاثاء بأول مباراتين في جولة الذهاب للدور الثاني "دور الستة عشر"، بعد فترة "بيات شتوي" لمدة شهرين كاملين، حيث يصطدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ويلتقي روما الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

وشهدت الفترة الماضية تحسنا في أداء ونتائج مانشستر يونايتد على المستوى المحلي منذ أقيل المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو من تدريب الفريق ليتولى النرويجي أولي جونار سولشاير مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، ولكن الفريق سيكون على موعد مع مواجهة في غاية الصعوبة بالبطولة الأوروبية، حيث يصطدم بباريس سان جيرمان أحد المرشحين للقب في البطولة الأهم على الساحة الأوروبية.

ورغم قوة المباراة الأخرى بين روما وبورتو، يتركز معظم الاهتمام على استاد "أولد ترافورد" في مانشستر والذي يستضيف المباراة بين مانشستر يونايتد وسان جيرمان حيث تمثل المباراة اختبارا صعبا للغاية بالنسبة لأصحاب الأرض الذين حققوا الفوز في عشر من 11 مباراة خاضوها منذ تولي سولشاير المسؤولية.

وتضاعفت آمال مانشستر يونايتد في الخروج من هذا الاختبار بنتيجة جيدة نظرا لغياب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف سان جيرمان للإصابة إضافة إلى الشكوك التي تحيط بمشاركة المهاجم الآخر الأوروغوياني أدينسون كافاني مع سان جيرمان في هذه المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها سان جيرمان على بوردو 1 - صفر بالدوري الفرنسي يوم السبت.

وسجل كافاني هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء لكنه قد يغيب عن المباراة بسبب الإصابة ليفتقد سان جيرمان اثنين من أبرز عناصر النجاح في صفوفه.

ويستعد سولشاير لإعادة المهاجم ماركوس راشفورد والمدافع فيكتور ليندلوف إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد في المواجهة، بعدما منحهما الراحة في مباراة الفريق الماضية والتي فاز فيها على فولهام 3 - صفر بالدوري الإنجليزي، وحرص سولشاير أيضا على إخراج اللاعبين الفرنسيين أنتوني مارسيال وبول بوغبا مبكرا من الملعب في مباراة فولهام لتوفير جهدهما.

وقال التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد إن الفريق يجب أن يكون واثقا من قدرته على التقدم بشكل أكبر في الأدوار النهائية للبطولة. وأوضح ، في تصريحات نشرتها صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية : مانشستر يونايتد يتمتع بتاريخ عريض ويمكنه التغلب على أي منافس... إذا فزنا في أولد ترافورد ولم تهتز شباكنا ، أعتقد أننا سنكون المرشح الأقوى في مباراة الإياب. أرى أننا نستطيع هذا وأرى أن الفريق الحالي لمانشستر يونايتد يمكنه هز شباك المنافس في باريس.

ورغم توليه المسؤولية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم ، ذكرت وسائل الإعلام البريطانية يوم الاثنين أن مجلس إدارة النادي قرر تعيين سولشاير بشكل دائم ولكنه لن يعلن القرار حتى مايو المقبل.

وفي المباراة الأخرى ، يلتقي روما الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة الموسم الماضي فريق بورتو البرتغالي على الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما. ويتطلع روما إلى الخروج من دوامة النتائج المتذبذبة رغم غياب نجمه التركي الشاب والموهوب سينغيز أوندير بسبب الإصابة. ويفتقد بورتو عدة لاعبين في هذه المباراة من بينهم موسى ماريغا الذي سجل خمسة أهداف للفريق في دور المجموعات بالبطولة.