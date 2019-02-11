برشلونة يضع نفسه في مأزق.. وريال مدريد أكبر الرابحين

اعتبرت وسائل الإعلام الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أوقع نفسه في مأزق كبير بعد تعادله يوم الأحد مع مضيفه أتلتيك بيلباو في مسابقة الدوري المحلي، ليواصل نزيف النقاط في هذه البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

وسقط برشلونة في فخ التعادل في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني "الليغا" أمام فالنسيا، قبل أن يتعادل مع أتلتيك بيلباو بدون أهداف.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تفريط برشلونة في النقاط مباراة تلو الأخرى سمح لغريمه التاريخي ريال مدريد بتقليص الفارق بينهما وتضييق الخناق على متصدر الليغا حتى الآن.

وفرط برشلونة في مباراتيه الأخيرتين في الليغا في أربع نقاط ليتراجع الفارق بينه وريال مدريد إلى ست نقاط، ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه النادي الكتالوني لمواجهة جدول مزدحم بالمباريات المهمة والمصيرية في مسيرته هذا الموسم في جميع البطولات.

ويلتقي برشلونة يوم السبت مع بلد الوليد في الدوري الإسباني ثم يواجه ليون الفرنسي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود مرة أخرى لمنافسات الليغا ومواجهة إشبيلية على ملعب الأخير ثم يلاقي ريال مدريد مرتين في غضون أيام قليلة، إحداها في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا والأخرى ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وأوضحت "ماركا" أن السقوط المتكرر لبرشلونة أنعش أمال ريال مدريد الذي ظهر بشكل مغاير تماما خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين الفريقين في ذهاب كأس ملك إسبانيا، والتي في أقيمت الأسبوع الماضي، عن ذلك الظهور الباهت الذي كان عليه في أخر مباراة بين الفريقين والتي خسرها نادي العاصمة الإسبانية بنتيجة 1 - 5.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يدفع ثمن إصراره على عدم التنازل عن الصراع على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، الأمر الذي أشار إليه نجم الفريق لويس سواريز في تصريحاته عقب مباراة بلباو عندما قال: نلعب الكثير من المباريات.