برشلونة يواصل التعثر بتعادل سلبي مع أتلتيك بلباو

واصل فريق برشلونة نزيف النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم ،بعدما تعادل سلبيا مع مضيفه أتلتيك بلباو، يوم الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وشهدت المباراة طرد أوسكار دي ماركوس لاعب بلباو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل 1 - 1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، ليعيد الأمل لغريمه التقليدي ريال مدريد، الوصيف، للمنافسة على لقب الدوري حيث بات الفارق بينهما 6 نقاط فقط. كما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف أمام ليفانتي. وفشل برشلونة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع فالنسيا 2 - 2 في الجولة الماضية.

ويعد هذا التعادل هو السادس لبرشلونة في الدوري هذا الموسم، كما أنه التعادل السلبي الأول للفريق خلال هذا الموسم بالدوري، مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في مباراتين. فيما يعد هذا التعادل هو الثاني عشر لبلباو في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والخسارة في ست مباريات.