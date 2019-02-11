رامسي ينتقل إلى يوفنتوس ويصبح أغلى لاعب بريطاني

كشفت تقارير صحافية بريطانية، يوم الاثنين، عن توقيع الدولي الويلزي آرون رامسي، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، عقداً مبدئياً مع يوفنتوس الإيطالي من أجل الانتقال إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رامسي بات أغلى لاعب بريطاني في التاريخ على مستوى الأجور، بعدما وقع على عقد يضمن حصوله على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأضافت: سينتقل صاحب الـ 28 عاما إلى يوفنتوس مجانا، حيث ينتهي عقده مع أرسنال في الصيف المقبل، ووقع عقدا لمدة 4 سنوات يبدأ في يوليو المقبل بـ 83.2 مليون جنيه إسترليني، بعد مسيرة امتدت مع أرسنال إلى 11 عاما.