شكوك حول مشاركة دي يونغ في لقاء أياكس وريال مدريد

باتت مشاركة فرانكي دي يونغ لاعب وسط أياكس أمستردام محل شك أمام ريال مدريد في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وخرج دي يونغ "21 عاما"، الذي سينتقل إلى برشلونة بعد انتهاء الموسم مقابل 86 مليون يورو "97.2 مليون دولار"، اضطراريا خلال مباراة خسرها أياكس أمام هيراكليس في الدوري الهولندي يوم السبت.

وكان دي يونغ يعاني من إصابة قبل اللقاء لكنه نال تصريحا بالمشاركة بعد تعافيه، كما تحوم شكوك حول جاهزية نيكولاس تاليافيكو الذي أكمل مباراة السبت لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه اشتكى من آلام بالركبة، وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم الخامس من مارس المقبل.