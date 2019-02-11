مارسيلو: "كذبت" من أجل رونالدو.. ويوفنتوس فاوضني

اعترف اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأنه علم بقرار زميله السابق كريستيانو رونالدو بالرحيل عن الفريق خلال المران الأخير قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالعاصمة الأوكرانية كييف، والذي انتهى بفوز النادي الملكي على نظيره ليفربول الإنجليزي.

وكشف مارسيلو في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين أن رونالدو أخبره بقرار الرحيل خلال المران، حيث قال: كنا نتدرب من أجل المباراة النهائية وقال لي: سأرحل.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول السبب وراء نفيه في وقت سابق علمه بقرار رونالدو بالرحيل، أجاب مارسيلو قائلا: كان علي أن أكذب.

يذكر أن مارسيلو هو أحد الأصدقاء المقربين لرونالدو في ريال مدريد، ولذلك حافظ على السر الذي أطلعه عليه النجم البرتغالي الذي رحل عن ريال مدريد في يوليو الماضي.

وأوضح مارسيلو أن نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل إليه رونالدو، كان يرغب في ضمه خلال الفترة الماضية، واختتم النجم البرازيلي قائلا: إنه نادي كبير يوفنتوس ولكنني مرتبط بتعاقد مع ريال مدريد.