إيسكو ويورينتي خارج قائمة ريال مدريد ضد أياكس

المصدر: مدريد - د ب أ

اختار الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني، 23 لاعبا للسفر إلى العاصمة الهولندية أمستردام استعدادا للقاء أياكس الهولندي يوم الأربعاء في ذهاب الدور الثاني "دور الستة عشر" بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويصطحب سولاري في رحلته إلى أمستردام جميع لاعبي الفريق باستثناء المصابين إيسكو وماركوس يورينتي.

ويلتقي الفريقان على استاد "يوهان كرويف" في أمستردام على أن تكون مباراة الإياب بينهما على استاد "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى الريال لاجتياز عقبة أياكس من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة والذي احتكره على مدار المواسم الثلاثة الماضية.