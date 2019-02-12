بانكس حارس إنجلترا التاريخي يفارق الحياة

أعلن نادي ستوك سيتي في بيان يوم الثلاثاء أن غوردون بانكس حارسه السابق الذي قاد إنجلترا للفوز بكأس العالم 1966 لكرة القدم توفي عن 81 عاما.

ولعب بانكس 73 مباراة دولية مع إنجلترا بين 1963 و1972، وخاض نحو 200 مباراة مع ستوك سيتي قبل الاعتزال عقب حادث سيارة كلفه فقدان البصر في إحدى عينيه.

وقال ستوك في موقعه على الإنترنت: يؤسفنا الإعلان ببالغ الحزن عن وفاة جوردون الليلة الماضية. الحزن يعتصرنا لكننا لن ننسى الكثير من الذكريات الرائعة التي جعلتنا نفخر به، نطالب الجميع باحترام خصوصية الأسرة في الوقت الحالي.