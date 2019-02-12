بيريز: بنزيمة أفضل مهاجم في العالم

أوضح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن فريق العاصمة الإسبانية ليس بحاجة للتوقيع مع مهاجم جديد لأن الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب رقم "9" في العالم.

وأكد صاحب الـ "71 عاما" في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" أن سياسة ريال مدريد المالية تركز نحو شراء اللاعبين الشباب الواعدين، وقال: أصر على أن لدينا أفضل فريق في العالم، ولن ننفق في سوق الانتقالات من أجل الانفاق فقط، ولقد قرأت وسمعت في العديد من وسائل الإعلام ولسنوات أن مدريد بحاجة للتوقيع مع مهاجم، وعلى أرض الواقع يؤكد بنزيمة أنه أفضل مهاجم في العالم.

وأضاف: ما نقوم به، هو جلب لاعبين صغار جدا سيكونوا نجوما في المستقبل، مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو.. وتابع: لم تخرج جائزة الكرة الذهبية من مدريد في آخر ثلاث نسخ، نحن سعداء بما حققه لوكا مودريتش وهو ما يؤكد أنه بات من أساطير ريال مدريد، ومتأكد من أن الشباب الذين يرتدون قميص ريال مدريد سيدخلون الترشيحات بقوة في المستقبل.

وواصل بيريز: هدفنا أن نكون دوما أفضل نادٍ في العالم، ويجب أن نلعب كل المباريات لتحقيق الفوز من أجل الارتقاء لتاريخ النادي.. ولن نستسلم أبدا.