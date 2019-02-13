الإسبان يحتفون بمسيرة كاسياس التاريخية في "الأبطال"

أشادت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الأربعاء بمسيرة الحارس الإسباني المخضرم ايكر كاسياس، لاعب بورتو البرتغالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما سلطت الضوء على أبرز الأرقام القياسية التي حققها.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن كاسياس خاض ليلة يوم الثلاثاء مباراته رقم 175 في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي جمعت بين روما الإيطالي وبورتو البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر لهذه البطولة القارية الكبيرة.



وأوضحت الصحيفة أن كاسياس بدأ مسيرته مع تحطيم الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ أن لعب مباراته الأولى فيها في 15 فبراير 1999 بقميص ريال مدريد أمام أولمبياكوس اليوناني وكان يبلغ من العمر آنذاك 18 عاما وثلاثة أشهر و26 يوما.



وأكدت الصحيفة أن الحارس الإسباني المخضرم انطلق منذ ذلك اليوم لتحطيم جميع الأرقام القياسية في البطولة الأوروبية حتى وصل إلى أن أصبح اللاعب رقم واحد في هذا الصدد.



ويعتبر كاسياس أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا (20 نسخة)، كما يعد أكثر اللاعبين وصولا إلى الأدوار الإقصائية (19 مرة)، وأكثر من شارك في المباريات (174 مباراة، 150 مباراة منها مع ريال مدريد و24 مباراة أخرى مع بورتو).



كما يعد أكثر اللاعبين حفاظا على نظافة شباكه في البطولة عبر تاريخها (59 مباراة)، وهو ثاني أسرع اللاعبين للوصول للانتصار رقم 100.



ومن جانبه أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحارس الإسباني عبر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: هل يمكن لأحدهم أن يتفوق على أرقامه؟، أمر صعب.